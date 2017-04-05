高溫上看30度要防曬 日夜溫差達10度

我要評比

中央氣象局指出，今天全台仍是溫暖晴朗的天氣，西半部高溫上看攝氏30度，白天紫外線指數偏高，但是日夜溫差達10度，注意防曬及增減衣物。

氣象局指出，今天各地持續為晴到多雲，只有花東偶有零星雨，紫外線指數偏高，可達高量、甚至過量程度，外出記得防曬，並多補充水分。

清晨中部以北、東北部低溫約15到17度，南部及花東約18、19度，還是偏涼到稍有寒意，注意保暖。白天太陽出來後回溫明顯，預計西半部高溫28到30度，東半部26到27度，中午前後會感覺有些熱。

在空氣品質預報方面，西半部及馬祖金門多為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒及臭氧；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060405

(中央社)