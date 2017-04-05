清明連假掃墓高雄免費公車共11線　覆鼎金公墓明年底拆遷完將建公園

4天清明連假全台各地民眾陸續前往先人墓地掃墓祭祖，其中1家人在高雄大寮新厝公墓焚燒金紙祭拜先人並整理祖先墓地，表達慎終追遠的思念。（王錦河攝）

清明掃墓其中1家人在高雄鳳山拷潭公墓整理祖先墓地，表達慎終追遠的思念。（王錦河攝）

清明掃墓兩位民眾在高雄林園金潭路山坡墓地整理祖先墓園。（王錦河攝）

清明掃墓1位婦人在高雄覆鼎金回教公墓灑水整理墓地。（王錦河攝）

清明掃墓其中1家人在高雄鳳山拷潭公墓旁懷恩塔擦拭先人靈骨塔位並祭拜祖先，表達慎終追遠的思念。（王錦河攝）

清明掃墓其中1家人在高雄鳳山拷潭公墓旁懷恩塔擦拭先人靈骨塔位並祭拜祖先，表達慎終追遠的思念。（王錦河攝）

清明掃墓其中1家人在高雄大寮新厝公墓整理祖先墓地，用石塊將墓紙壓在墳上俗稱掛紙，用意是蓋厝瓦表示子孫已祭拜掃墓過，以免被誤認為無主孤墳而遭破壞。（王錦河攝）

清明掃墓其中1家族在高雄鳳山拷潭公墓焚燒金紙祭拜先人，並用石塊將墓紙壓在墳上俗稱掛紙，用意是蓋厝瓦表示子孫已祭拜掃墓過。（王錦河攝）

清明掃墓兩位民眾在高雄林園金潭路山坡墓地整理祖先墓園，並用石塊將墓紙壓在墳上俗稱掛紙，用意是蓋厝瓦表示子孫已祭拜掃墓過。（王錦河攝）

已有66年歷史的高雄覆鼎金回教公墓未來將遷移至規劃興建中的杉林區公墓。（王錦河攝）

清明掃墓不少民眾在高雄鳳山拷潭公墓準備各種祭品祭拜祖先，表達慎終追遠的思念。（王錦河攝）

清明掃墓不少民眾在高雄鳳山拷潭公墓準備各種祭品祭拜祖先，表達慎終追遠的思念。（王錦河攝）

高雄鳳山拷潭公墓旁堆積許多掃墓民眾準備燒給祖先的金紙，工作人員統一將成堆金紙載往焚化爐焚燒，拷潭公墓管理中心表示光1天的金紙數量大約9噸。（王錦河攝）

高雄民政局殯葬管理處提供清明掃墓免費接駁專車，共有11條路線往來高雄各公墓地且在墓區內隨招隨停，圖為掃墓專車行經覆鼎金公墓。（王錦河攝）

高雄民政局殯葬管理處長謝汀嵩（中）表示占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個地上墓地和大約60000個地下疊葬墓，分成5區覆鼎金整片山坡公墓明年底前會陸續全部拆遷完畢，公墓內的往者骨骸會全部遷葬至一旁鳥松區懷恩寶塔安放，拆遷後的覆鼎金公墓將整地改建成雙湖公園。（王錦河攝）

占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個地上墓地和大約60000個地下疊葬墓，明年底前會陸續全部拆遷完畢，未來將改建成雙湖公園。（王錦河攝）

高雄覆鼎金公墓內1座日本駐台灣運輸株式會社社長杉本音吉的墓碑和南部日本往者遺骨安置所（如圖）已有56年歷史，文史團體和日本方都希望能現地保留遺址，但因占地45公頃的覆鼎金公墓明年底前將全部拆遷完畢，未來將改建成雙湖公園，高雄殯葬管理處傾向希望能將此遺跡遷移重組，目前仍在審議中。（王錦河攝）

高雄覆鼎金公墓內1座「鹽埕五虎」之一暨慶雲藥行創辦人黃慶雲之墓（如圖）已有75年歷史，文史團體希望能現地保留遺址，但因占地45公頃的覆鼎金公墓明年底前將全部拆除遷葬完畢，未來將改建成雙湖公園，高雄殯葬管理處傾向希望能將此遺跡遷移重組，目前仍在審議中。墓兩旁黃土坡是已經遷葬完且正整地中的B區山坡地。（王錦河攝）

占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個墓地，明年底前會陸續全部拆除遷葬完畢，公墓內的往者骨骸將全部遷葬至一旁鳥松區懷恩寶塔（如圖）安放。（王錦河攝）

高雄民政局殯葬管理處長謝汀嵩（右）表示占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個地上墓地和大約60000個地下疊葬墓，明年底前會陸續全部拆遷完畢，未來將改建成雙湖公園。黃土坡地是已經遷葬完且正整地中的A區山坡地。（王錦河攝）

高雄民政局在旗津生命紀念館1樓大廳設置1728座硫璃觀世音LED燈，是全台首創公立納骨塔點祈福燈，未來將以每年800元平價開放民眾點燈。（林宏聰攝）

2015年3月20日正式啟用的旗津生命紀念館園區占地1.84公頃，以橢圓美學設計跳脫傳統納骨塔外觀，總櫃位數26000，是全台首創公立納骨塔設置1728座硫璃觀世音LED祈福點燈。（王錦河攝）

清明掃墓其中1家人在高雄鳳山拷潭公墓整理祖先墓地。（王錦河攝）

清明掃墓其中1家族在高雄鳳山拷潭公墓焚燒金紙並整理祖先墓地。（王錦河攝）

清明掃墓1位男子在高雄林園金潭路山坡墓地整理墓園。（王錦河攝）

4天清明連假全台各地民眾陸續前往先人墓地掃墓祭祖，表達慎終追遠的思念，高雄民政局殯葬管理處連假期間提供清明掃墓免費接駁專車共11條路線往來各公墓和納骨塔，且在墓區內隨招隨停，方便民眾掃墓。

高雄38個行政區共有170個公墓、29個公立納骨塔，3月25、26、4月1至4日清明連假期間，高雄民政局殯葬管理處提供掃墓免費接駁專車共11條路線往來各公墓和公塔，計有三民區覆鼎金公墓線、鳳山拷潭公墓線、大寮公墓線、林園公墓線2條、燕巢區深水山公墓線2條、旗津生命紀念館線、內門納骨塔線2條、大樹納骨塔線，民眾可多加利用，並設有流動廁所、祭拜棚架和供桌、茶水、紙錢集中焚燒等多項便民服務。詳細路線和時間可至官網清明專頁 http:mso3.kcg.gov.tw 查詢或電洽 3816316 或1999 專線。殯葬處表示清明連假掃墓人潮眾多，為免人車人車壅塞，建議民眾多搭乘免費接駁掃墓專車。

殯葬處也提倡清明祭祖紙錢儘量「不要燒、減量燒、集中燒」，呼籲民眾將攜帶的紙錢依各區納骨塔指定地點集中置放，由環保局專車統一載往焚化爐焚燒，以減少露天焚燒紙錢造成的空污，會請法師在焚化爐其中1爐先灑淨頌經再統一焚燒，預估4天清明連假民眾帶來的紙錢焚燒數量高達上百噸。

2015年3月20日正式啟用的旗津生命紀念館園區占地1.84公頃，以橢圓美學設計跳脫傳統納骨塔外觀，總櫃位數26000，高雄民政局在旗津生命紀念館1樓大廳設置1728座硫璃觀世音LED燈，民政局長張乃千表示這是全台首創公立納骨塔點祈福燈，LED燈點1整年僅耗電1瓦，1整年只要800元平價開放民眾點燈，受燈者名字會顯示在燈座上，24小時點燈祈福。

這幾日民眾陸續前往鳳山拷潭公墓、大寮新厝第7、8公墓、林園金潭路整片山坡公私墓地、覆鼎金公墓掃墓祭祖，不少民眾用石塊將墓紙壓在墳上俗稱掛紙，用意是蓋厝瓦表示子孫已祭拜掃墓過，以免被誤認為無主孤墳而遭破壞。拷潭公墓大約有2000個墳墓、大寮新厝第7、8公墓約8公頃地共有11000多個墳墓。

高雄民政局殯葬管理處長謝汀嵩表示占地45公頃的覆鼎金公墓約有16000個地上墓地和大約60000個地下疊葬墓，分成5區覆鼎金整片山坡公墓明年底前會陸續全部拆除遷葬完畢，公墓內的往者骨骸將全部遷葬至一旁鳥松區懷恩寶塔安放，拆遷後的覆鼎金公墓將整地改建成雙湖公園。

覆鼎金公墓內1座日本駐台灣運輸株式會社社長杉本音吉的墓碑和南部日本往者遺骨安置所已有56年歷史，另1座「鹽埕五虎」之一暨慶雲藥行創辦人黃慶雲之墓已75年歷史，還有1座日治商業鉅子大坪與一之墓也有大約80年歷史，高雄殯葬處長謝汀嵩表示文史團體和日本方希望能現地保留這3座墓地，但因占地45公頃的覆鼎金公墓明年底前將全部拆除遷葬完畢，未來將改建成雙湖公園，殯葬處傾向希望能將這3座墓地請專人遷移他地重組，此案目前仍在審議中。覆鼎金公墓內還有1大片已有66年歷史的高雄回教公墓，謝汀嵩表示未來回教公墓將遷移至規劃興建中的杉林區公墓。

(中時)