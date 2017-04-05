NBA》6大控衛被低估 林書豪、貝弗利上榜

林書豪(右)被評為最被低估的6大控衛之一。(美聯社資料照)

(07:00更新內文)美國網站《籃球內幕》(Basketball Insiders)日前分析，本賽季最被低估的6位控球後衛，前3名依序是爵士的喬治希爾(George Hill)、馬刺的米爾斯(Patrick Mills)、火箭的貝弗利(Patrick Beverley)，4到6名是魔術的培頓(Elfrid Payton)、老鷹的薛洛德(Dennis Schroder)，以及籃網的林書豪。

文中指出，林書豪目前只為籃網打32場比賽，但能從「豪哥」前東家黃蜂找到一些答案。黃蜂本季用塞申斯(Ramon Sessions)代替林書豪，真實正負值部分，塞申斯在所有控衛排名第67，林書豪則是第26；而上季在黃蜂，豪哥打肯巴沃克(Kemba Walker)替補，當時的排名為第32。

如果回到籃網隊自身來討論，當林書豪出賽時，球隊戰績是10勝21負；但林書豪缺席時，只有8勝38負。該文認為，顯然的是，若林書豪保持健康，籃網至少目前不會在東部名列倒數第一。

馬刺隊米爾斯(右)有能力在聯盟一半球隊中打先發。(美聯社資料照)

溜馬送出喬治希爾，現在可能無緣季後賽，而獲得希爾的爵士，從樂透區球隊，成為西部前4的隊伍。米爾斯在場上，效果比馬刺先發控衛帕克(Tony Parker)效果更好，他有能力在聯盟一半球隊中打先發。

貝弗利打替補控衛，本季場均9.3分、5.6籃板、4.1助攻；除防守出色外，他三分球命中率38.5%，僅次於雷恩安德生(Ryan Anderson)。前天對太陽，先發控球哈登(James Harden)缺席，貝弗利繳出26分、8籃板、9助攻的全面數據。

(中時電子報)