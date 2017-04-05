轉型電子商務 Ralph Lauren關閉曼哈頓旗艦店

知名美國服裝品牌Polo Ralph Lauren。（達志影像/Shutterstock）

美國知名服飾品牌Ralph Lauren為轉型發展電子商務，近日關閉旗下曼哈頓第5大道（Fifth Avenue）旗艦店，並陸續裁撤週邊多間實體店舖，進行企業「瘦身」改革計畫。從去年6月起，旗下擁有POLO等高階品牌的Ralph Lauren，即將裁撤千名店舖員工，並關閉50多間實體店面轉往Salesforce.com的電子商務領域，將能省下1.4億美元（約42.5億台幣）的營運成本。

據路透社（Reuters）報導，美國知名服裝品牌Ralph Lauren自去年6月起，開始大規模進行公司瘦身改革計畫，近日更關閉旗下紐約曼哈頓第5大道上的旗艦店，將相關業務移往電子商務網站經營。面對平價品牌強力競爭，目前陷入3.7億美元（約112.2億台幣）債務中的Ralph Lauren，從去年6月起，開始進行公司整體改革，計畫裁撤約千名員工並關閉50間實體店面，預計能替公司省下約1.4億美元（約42.5億台幣）的成本。

美國知名服裝設計師雷夫·羅倫。（達志影像/Shutterstock）

由知名設計師雷夫·羅倫（Ralph Lauren）創立的服裝品牌拉夫·勞倫馬球（Polo Ralph Lauren），是全球知名的服飾品牌，以打馬球的運動員圖標聞名世界。成立於1967年，2年後就在紐約百貨中設立專櫃，陸續擴展至女裝、童裝、香水等品牌，並推出平價品牌Polo Sport，讓更多消費者能買到類似款式的服裝。每年營業額高達約40億美元（約1,212.8億台幣），除了紐約以外，包含芝加哥、東漢普敦、倫敦、邁阿米、米蘭、棕櫚灘和東京等地都有旗艦店。

(中時電子報)