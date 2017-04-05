轉型電子商務 Ralph Lauren關閉曼哈頓旗艦店
美國知名服飾品牌Ralph Lauren為轉型發展電子商務，近日關閉旗下曼哈頓第5大道（Fifth Avenue）旗艦店，並陸續裁撤週邊多間實體店舖，進行企業「瘦身」改革計畫。從去年6月起，旗下擁有POLO等高階品牌的Ralph Lauren，即將裁撤千名店舖員工，並關閉50多間實體店面轉往Salesforce.com的電子商務領域，將能省下1.4億美元（約42.5億台幣）的營運成本。
據路透社（Reuters）報導，美國知名服裝品牌Ralph Lauren自去年6月起，開始大規模進行公司瘦身改革計畫，近日更關閉旗下紐約曼哈頓第5大道上的旗艦店，將相關業務移往電子商務網站經營。面對平價品牌強力競爭，目前陷入3.7億美元（約112.2億台幣）債務中的Ralph Lauren，從去年6月起，開始進行公司整體改革，計畫裁撤約千名員工並關閉50間實體店面，預計能替公司省下約1.4億美元（約42.5億台幣）的成本。
由知名設計師雷夫·羅倫（Ralph Lauren）創立的服裝品牌拉夫·勞倫馬球（Polo Ralph Lauren），是全球知名的服飾品牌，以打馬球的運動員圖標聞名世界。成立於1967年，2年後就在紐約百貨中設立專櫃，陸續擴展至女裝、童裝、香水等品牌，並推出平價品牌Polo Sport，讓更多消費者能買到類似款式的服裝。每年營業額高達約40億美元（約1,212.8億台幣），除了紐約以外，包含芝加哥、東漢普敦、倫敦、邁阿米、米蘭、棕櫚灘和東京等地都有旗艦店。
(中時電子報)
關鍵字：Ralph Lauren、服裝品牌、美國、曼哈頓、電子商務
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。