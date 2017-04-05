北市新生北路火警 一男手臂灼傷送醫

位於9樓的起火戶陽台可見零星火煙。（黃世麒攝）

警消救出1男子，左手臂遭灼傷送醫急救。（黄世麒攝）

民眾摀住口鼻，帶著寵物疏散下樓。（黄世麒攝）

民眾摀住口鼻，帶著強褓中的嬰兒疏散下樓。（黄世麒攝）

台北市新生北路三段1棟華廈5日清晨近5時發生火警，有民眾發現9樓陽台竄出火舌及濃煙，趕緊報案，消防局派出大批人車到場灌救並疏散大樓住戶，隨即在起火戶救出1名男子，所幸僅左手臂灼傷，無生命危險。警消清查火場，初估燃燒面積約10坪，至於起火原因警消仍在調查中。

(中時)