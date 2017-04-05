世界最貴粉紅鑽石21億 買家是...

粉紅鑽石的世界拍賣紀錄，如今這個世界紀錄被「粉紅之星」打破。(圖片取自mirror)

國際拍賣公司蘇富比今天在香港拍賣一顆重59.6克拉的粉紅鑽石粉紅之星（The Pink Star）」，結果以7120萬美元（約新台幣21億）成交，打破全球粉紅鑽石的拍賣紀錄。據了解，最後的買主是香港珠寶商周大福。

「粉紅之星」是美國寶石學院歷來評定過的最大顆粉紅鑽，顏色和淨度都獲得美國寶石學院給予同類型鑽石的最高評級。原石重132.5克拉，由戴·比爾斯公司於1999年在非洲開採時得到，經過兩年的磨製及切割而成。

蘇富比曾於2010年在瑞士日內瓦拍賣一顆粉紅鑽石，名為「The Graff Pink」。這顆鑽石重24.78克拉，當年的拍賣價是4620萬美元，

蘇富比國際珠寶部環球主席班奈特（David Bennett）早前曾說：「 粉紅之星份量超然，重達59.6克拉，加上顏色濃艷絕倫，品質超越歷史上任何粉紅鑽石，無可匹敵。」經過買家激烈競標後，由周大福勝出買下這顆頂級粉紅鑽，日後是否重新設計或展出，備受關注。

(中時電子報)