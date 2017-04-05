拚早餐市占 麥當勞起司豬排Q吐司今開賣

麥當勞Q吐司加入生力軍「起司豬排Q吐司」，以Q彈厚切吐司，加入鮮嫩多汁的酥炸豬排，搭配爽脆高麗菜絲與吉事片，融合濃郁的切達起司醬，標榜為消費者一早添活力。（圖／台灣麥當勞）

麥當勞「早安Q吐司」系列共有三款選擇，除經典「嫩蛋火腿Q吐司」與「嫩蛋香雞Q吐司」，今天起新加入「起司豬排Q吐司」。（圖／台灣麥當勞）

為迎合國人早餐愛吃吐司的取向，麥當勞自2015年起推出「Q吐司」系列商品，至今年銷量超過300萬份。（圖／台灣麥當勞）

為迎合台灣消費者的早餐喜好與習慣，並擴大在早餐市場的市占，麥當勞今（4/5)日起在「Q吐司」系列加入生力軍「起司豬排Q吐司」，新品以有Q彈的義美厚切吐司，加入以台灣嚴選豬肉製成、肉質鮮嫩多汁的酥炸豬排，搭配爽脆高麗菜絲與吉事片，融合濃郁的切達起司醬，標榜讓早餐消費者的味蕾從一早就感受幸福，為整天準備好滿滿活力。

麥當勞根據市調發現，有6成台灣民眾購買早餐時喜歡選擇方便又富變化的吐司類商品，故為順應此一「食趨」，台灣麥當勞自2015年3月起領先全球麥當勞推出「早安Q吐司」系列商品，以義美厚切Q彈吐司、豐盛均衡食材，搭配飲料只要39元起的超值美味選擇，成功打入早餐吐司市場，並獲消費者歡迎。

台灣麥當勞獨有的『早安Q吐司』系列商品，標榜具有：選擇多樣、物超所值、新鮮現做，以及方便帶著走等4大特色。根據麥當勞內部統計，當日現作、限量供應的「早安Q吐司」系列商品推出至今，年銷售量已超過3百萬份。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，『起司豬排Q吐司』，豐盛感再升級，結合Q彈的厚切吐司、鮮嫩多汁的豬排等優質美味食材，讓吃早餐更令人期待。『起司豬排Q吐司』的推出，也可望為麥當勞早餐帶來更多的來客成長。

麥當勞「早安Q吐司」系列共有3款選擇，除新成員「起司豬排Q吐司」之外，經典的「嫩蛋火腿Q吐司」、「嫩蛋香雞Q吐司」，以香煎火腿或香脆鮮嫩的雞排，搭配爽脆生菜與獨特氣蒸法烹調滑嫩全熟太陽蛋。

即日起全新推出的麥當勞「起司豬排Q吐司」，單點45元、超值早餐55元、有氧早餐75元。「嫩蛋火腿Q吐司」單點35元、超值早餐39元、有氧早餐65元。「嫩蛋香雞雞Q吐司」單點39元、超值早餐49元、有氧早餐69元。

麥當勞提醒，「早安Q吐司」每日上午6:30至上午9:30限量供應，不適用歡樂送服務。超值早餐為主餐+33元冷/熱飲、有氧早餐為主餐+薯餅+33元冷/熱飲。

(工商)