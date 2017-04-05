南韓軍方：北韓向東岸外海發射疑似飛彈

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路透社報導，南韓軍方表示，北韓今天清晨由東海岸的新浦地區（Sinpo）向朝鮮半島外海發射一枚疑似飛彈。

美國總統川普明天即將與中國國家主席習近平舉行高峰會，屆時可能討論加緊對北韓施壓，以迫使平壤政權放棄發展核武與飛彈。1060405

(中央社)