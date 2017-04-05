韓國軍方：平壤疑向日本海發射彈道飛彈

北韓疑似再次向日本海試射彈道飛彈。（圖/美聯社）

據韓聯社（Yonhap News）報導，韓國軍方宣布，平壤當局疑向咸鏡南道、日本海海域，發射疑似彈道飛彈的飛行物。目前尚無法確認飛行物的實際身份，但就在習川會前夕的此刻，若證實又是彈道飛彈，恐將再次點燃朝鮮半島的緊張局勢。面對此一狀況，韓國總統府緊急召開國安會議，一旦證實該飛行物確為彈道飛彈，將是半年內北韓第二次試射飛彈，也將是對中美兩國一次「警告」和恐嚇。

(中時電子報)