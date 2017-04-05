IS追殺8千人 名單中驚見川普

川普名字出現在IS網軍的追殺名單上。(圖片取自美聯社)

最近網路流傳一份IS網軍的「追殺名單」，上面詳列8千多人的姓名、地址，希望煽動各地的伊斯蘭國(IS)支持者，發動恐怖攻擊，名單上大都是美國人，其中美國總統川普的名字也在名單上。但專家表示，對於散居各地有潛在威脅的個人，若取得名單要發動攻擊，當局根本無從提防，對追殺名單能做的事有限。

支持IS的駭客團體「聯合網路哈里發」（United Cyber Caliphate，UCC）上周六公布在網路公布一份「追殺名單」，列出8786人的姓名、住址與電郵，意在煽動進行孤狼式恐怖，鼓勵各地IS支持者「找到他們，就地格殺！」。

這些人其中7848人為美國人，其餘有英國、加拿大、阿富汗等國人，名單上有與IS為敵的政客、名流、宗教領袖，還有曾批評IS的穆斯林。

他們在影片中宣稱：「我們要對美國人民和美國總統川普傳達訊息」、「你們的反抗只會讓我們更堅強」。

UCC成立於去年4月，據悉是3個親IS的駭客組織組成的「哈里發網軍」，去年也數度發布類似的「追殺名單」，不過名單僅有電郵地址，這次竟然公布實體地址還是頭一遭。

(中時電子報)