川習會即將登場 北韓發射疑似飛彈示威
韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今天表示，北韓今晨在咸鏡南道新浦一帶朝向朝鮮半島東部海域發射不明飛行物，據推測可能是彈道飛彈。
參謀本部尚未發佈該飛行物的種類和飛行距離。據了解，北韓上午6時40分許發射該飛行物，飛行物的飛行距離不長。
北韓曾多次在新浦地區發射潛射飛彈（SLBM），但鑑於此次在陸地上發射，因此發射的飛行物為潛射飛彈的可能性較小。
這是北韓3月22日發射彈道飛彈失敗後，時隔14天再次發射飛行物。3月6日，北韓也曾在平安北道鐵山郡東倉里一帶發射了4枚彈道飛彈。
據分析，在美國與中國於6至7日在美舉行高峰會之際，北韓可能為引起兩大國的注意而發射飛行物，進行武力示威。另有專家認為，北韓發射飛行物是為了抗議南韓與美國正在進行的代號「鷂鷹」聯合軍演。
韓美兩軍認為，北韓還有可能進行核子試爆等挑釁，因此正在密切關注北韓動向。1060405
(中央社)
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