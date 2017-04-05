4月5日各報頭版要聞

重點要聞

低薪 台灣人才外流暴增

外國人不願到台灣就業，而台灣卻因10年實質薪資未成長，導致「台材外用」的情況愈益普遍。根據主計總處統計，10年來我國到海外就業的人口倍增，2015年已逾72萬人，其中到大陸就業占比仍居最高，達58％。

吸引人才 華銀本月起加薪3.7％

華南銀行敲定，本月起平均加薪3.7％，希望吸引優秀人力持續進入華銀。第一銀行今年未全體加薪，但有晉級加薪2.5～3％；彰化銀行今年主軸則是會加薪，但幅度、方式尚待內部通過。

小英拚經貿 啟動赴美投資列車

為對美國川普政府示好，蔡英文總統決在6月中旬委請國策顧問何美玥率領重量級企業出席今年6月中在華府舉行的選擇美國「Select USA」投資峰會，並考察石化、鋼鐵、半導體、智慧機械等投資環境。據悉，鴻海、台塑企業、台積電、中鋼、燁聯等都在美國AIT與經濟部受邀名單中，台灣產業赴美投資列車啟動。

重點要聞

男大生撞死情深姊妹 無照飆百萬重機

又是溺愛縱容釀禍！新北市一名大型重型機車玩家，明知讀大學兒子無大型重型機車駕照，不僅花百萬買YAMAHA R1M夢幻重機送兒子，本周日父子倆還分騎大型重機到金山掃墓，未料兒子高速超車時，疑失控將一輛機車雙載姊妹撞飛，導致姊妹頭部皆重創慘死，肇事大學生也重傷住院。

孝順女 辭職顧病母 陷貧苦 電鍋煮水洗澡

基隆市一對住在山坡破屋的貧窮母女，老母罹病又因車禍受傷長期臥床，女兒為專心照顧母親毅然辭去工作，但棲身的老屋卻破損嚴重，就像廢棄破屋，沒有冰箱、熱水器，洗澡須靠電鍋、茶壺煮熱水，連清明節掃墓也籌不出供品，所幸在民代和志工的幫忙下，昨已募集物資與家具援助，母子倆終於可以開熱水器洗個熱水澡。

車廠減碳 賣車平均油耗 未達標將開罰

為使溫室氣體減量，環保署規劃各行業減碳目標及分配減碳額度，最新點名車商要盡「車廠責任」，新車除應符合不同排氣數的油耗標準，另擬仿美國針對車廠訂平均燃料消費值（油耗），車廠每年銷售車輛的油耗平均值須達標準，否則開罰，盼促車商製造、進口與銷售更多低油耗車、電動車和油電車。

重點要聞

賀陳旦新點子…郵局將轉型 郵差加入長照

百年來專攻郵遞、儲匯業務的中華郵政，將轉型進軍長照業務。交通部長賀陳旦認為，中華郵政可盡到更多社會責任，擬以「全台走透透」的郵差關懷偏鄉獨居老人，透過送餐、主動探視等方式，建立通報機制及照護網絡，協助完成「長照的最後一哩路」。

財部明年暫搬新大樓 現址決重建後「鳳還巢」

財政部位於台北市愛國西路部本部大樓被判定為「危樓」，財政部預定明年搬入景美新財政大樓辦公。不過，財政部決定，只會暫時搬去景美，等目前的大樓原地重建完成後就要「鳳還巢」，回到目前中央銀行、總統官邸旁的「京畿重地」。

國民黨決戰六都 「守住新北 光復北市 決戰台中」

二○一四年縣市長選戰，國民黨六都中輸掉五都，只剩新北市。國民黨人士指出，「決戰六都」戰略指導，就是「守住新北市，光復台北市，決戰台中市，搶攻桃園」；南部的台南市及高雄市，也要推出強棒扎根，打響南方之戰，如此藍營才能全面吹起反攻的號角。

重點要聞

敘國毒氣攻擊至少百死 10餘幼童遇害

多個人權組織與醫療工作人員指出，敘利亞西北部一座由反抗軍控制的城鎮，四日遭疑似沙林或氯的毒氣攻擊，造成至少一百人喪生，另有四百人受傷，死者中至少有十一名八歲以下兒童。西方國家紛紛譴責此一暴行，並直指過去曾有化武攻擊紀錄的敘國總統阿塞德必須負責，但敘國軍方否認犯案。

預算沒審就先簽約 方陣快砲採購 海軍司令遭懲處

海軍新型方陣快砲採購案預算尚未審議通過，就趕在去年七月先與美方簽署發價書，遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，部分年度預算因而遭凍結。權威官員昨透露，軍方已坦承相關疏失，並對失職人員檢討其疏失責任。

台電內部搞不定 年花10億「照顧」核四

二○二五非核家園入法後，等同宣告核四啟封無望。先前傳出核四將改為火力電廠所用，遭行政院駁斥沒收到報告；台電主管坦言，的確是只有構想、沒有報告，核四轉售等其他方案也只在研擬階段，且台電內部的火力、核電兩大派系是各有盤算，有如多頭馬車，只能年花十億元繼續維護核四。

(中時電子報)