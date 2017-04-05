偽娘小A辣清明穿回男裝 「怕祖先認不得」

小A辣一年就清明節不能扮女裝！（圖／取自小A辣臉書）

在網路上很有人氣的「偽娘」小A辣，向來都以女裝示人，留著一頭長髮、長相清秀，不說很多人不知道他是男兒身。而昨天適逢清明節，小A辣在網上就貼出一張以男裝方式現身的照片，他因要去掃墓，怕穿著女裝「祖先認不得」。

小A辣出生在一個開明的家庭，爸媽對於他扮女裝沒有意見，不過昨天因是清明節，小A辣的媽媽要求他「一年只有一天不能女裝，就是清明節」，原因就是怕祖先「認不得他」！

也因此，小A辣罕見的褪下平時的女裝模樣，但他的男裝模樣還是很清秀，不少粉絲都大讚他依舊美麗，就連同樣是網紅的好友林進都留言「祖先以你為榮！」

(中時電子報)