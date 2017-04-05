巴西最高院批准前工黨文宣為污點證人
巴西聯邦最高法院負責審理國營石油公司貪瀆案的大法官法金，今天批准前工黨形象文宣桑塔納和他的妻子莫妮卡簽署有賞告密協定，協助檢方調查，兩人可獲減刑。
桑塔納（Joao Santana）和莫妮卡（Monica Moura）的辯護律師提出合作，由檢方接受。聯邦最高法院批准告密協定，並允許共和國總檢察院根據告密內容，進一步調查。
此案因涉及擁有司法特權的部會首長和議員等政治人士，所以提交最高院審理。桑塔納和莫妮卡告訴查案人員的內容予以保密，除非總檢察院聲請將內容公開。
桑塔納是工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2006年，以及羅賽芙（Dilma Rousseff）在2010和2014年參競選總統的形象文宣。兩人在去年2月被捕，8月獲保釋在外候審。
根據巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案調查指出，有跡象顯示桑塔納在2012至2014年間，分別通過建設公司Odebrecht的一家海外投資公司和工程師史庫尼基（Zwi Skornicki）收取300萬和450萬美元。
據聯邦警察和聯邦法務部指出，這些錢都源自與巴西石油公司簽署合作合約的賄絡管道。
今年2月，莫羅法官已判桑塔納和莫妮卡洗錢罪名成立，入獄8年4個月。隨著最高院批准簽署有賞告密協定，兩人可獲得減刑。1060405
(中央社)
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