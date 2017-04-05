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計程車司機工作不順 今晨自焚亡

中時
／高雄報導
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高雄》高市計程車司機工作不順今晨自焚亡（照三）
高雄市左營區富民路和德威街路口今天凌晨發生計程車自焚身亡意外。（呂素麗翻攝）
高雄》高市計程車司機工作不順今晨自焚亡（照三）
高雄市左營區富民路和德威街路口今天凌晨發生計程車自焚身亡意外，警方拉起封鎖線。（呂素麗翻攝）
高雄》高市計程車司機工作不順今晨自焚亡（照三）
高雄市左營區富民路和德威街路口今天凌晨發生計程車自焚身亡意外，警方採證調查。（呂素麗翻攝）

高雄市左營區富民路和德威街路口今天凌晨1點39分發生計程車司機自焚身亡意外，死者為31歲鍾姓計程車司機，疑似工作不順，今天凌晨自焚，消防局出動2車9人前往搶救，消防人員到達時人已焦黑僵硬，1時55分火勢熄滅。

警消調查，鍾男家在屏東，家屬今晨接獲通知趕到，家屬表示，死者未婚，工作不順，常換工作，農曆過年曾回家，之後離家就少聯絡，只知道他這段時間在開計程車，至於在外面生活情況則不清楚。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)

關鍵字：工作計程車自焚司機
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