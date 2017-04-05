華郵：台灣準備好面對川習會各種狀況

華盛頓郵報今天報導，美國總統川普對中國議題的髮夾彎加深不信任感。台灣方面希望有最好的結果，但有面對最壞結果的打算。有官員說，已準備好面對各種狀況。

華郵（Washington Post）4日發自台北的報導，重現「川蔡熱線」時總統府的情況，這通電話早在幾週前已計畫安排，但川普（Donald Trump）的推文才令人震驚。

台北時間2016年12月2日晚間11時，台灣的總統蔡英文及少數幕僚聚集致電當時的美國總統當選人川普。瞭解通電安排人士指出，「台方的目的是要將台灣擺進川普的議題上，川普即將成為全球最有權勢的人，希望（台灣議題）有好的開端。」

熟悉通電過程人士表示，約10分鐘的談話交流聽來友善，川普似乎已經過幕僚簡報。這通電話順利完成，未有意外。總統府幕僚準備好隔天早上要發出的簡短聲明，11時45分，台方人員覺得已準備充足，就寢。

一覺醒來，台灣官員見到川普推文時，台灣已登上全球頭條重大新聞。

4個月後，川普將與中國國家主席習近平會面，台灣是否還在川普式的髮夾彎裡？

華郵指出，川蔡通電曾讓台灣對美國新任總統願意挑戰外交成規、創造新的戰略空間抱有希望。但幾個月後，川普本人和幕僚在中國議題上釋出混淆訊息，加深不確定感。

面對川習會台灣官方人士都希望有最好的結果，但有面對最壞打算的準備。官員說，已準備好面對各種狀況。

面對川普政府的變化，台灣官員和專家不清楚為何會有如此轉變，但猜測是因為川普的顧問。傳統友台的共和黨白宮幕僚，如今不敵第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner），兩人似乎傾向和北京維持友善關係。

報導引述不具名台灣官員與專家的說法，川習會最正面的結果是，習近平沒講多少，但川普發表支持（台灣）的強烈聲明。但也有專家預期，兩造都不會多說，留待以後再討論。

此外，台灣特別憂心美中雙方可能再度簽署公報，任何美中公開的聯合聲明，對台灣而言都是風險。1060405

(中央社)