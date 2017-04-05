NBA》低薪高效能排行榜 柯瑞高居榜首

勇士後衛史提芬柯瑞是本季低薪高效能排行榜的第一人。(美聯社資料照)

根據美國媒體的報導指出，隨著NBA聯盟簽下巨額電視轉播權利金之後，球員高薪資時代來臨，經過6輪評選之後，低薪資高效能的排行榜終於出爐了，勇士史提芬柯瑞高居首位，暴龍羅瑞與黃蜂肯巴沃克緊追在後。

兩年前全聯盟只有55人的年薪超過1000萬美元，如今已有107人的年薪破千萬，美國媒體根據球員本季表現、價值和數據經過層層評選淘汰，總算選出當今低薪高效能排行榜。第一輪淘汰攻防兩端都低於聯盟平均水準的球員有林書豪、帕森斯、隆多等人。

第二輪淘汰缺乏特別技能的球員有諾威茲基、羅斯、吉諾比利和伊戈達拉等人；第三輪根據每百萬美元薪資淘汰的球員有詹姆斯、杜蘭特、安森尼等巨星；第四輪以出賽時間維根據淘汰的球員有迪羅薩、葛瑞芬畢爾等人。

第五輪根據球場上表現以及平均薪資淘汰的球員有韋斯布魯克、哈登、厄文與安東尼戴維斯等人。經過以上五輪淘汰了92位年薪超過千萬的球員之後，剩下的15人就是千萬年薪俱樂部成員中最有價值的球員，當中馬刺里歐納德的1770萬元最高，然後在透過精算後年薪1210萬美元的史提芬柯瑞是此榜的第一人，羅瑞與肯巴沃克皆為1200萬美元排名第二、三。

(中時電子報)