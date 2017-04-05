NBA》低薪高效能排行榜 柯瑞高居榜首
根據美國媒體的報導指出，隨著NBA聯盟簽下巨額電視轉播權利金之後，球員高薪資時代來臨，經過6輪評選之後，低薪資高效能的排行榜終於出爐了，勇士史提芬柯瑞高居首位，暴龍羅瑞與黃蜂肯巴沃克緊追在後。
兩年前全聯盟只有55人的年薪超過1000萬美元，如今已有107人的年薪破千萬，美國媒體根據球員本季表現、價值和數據經過層層評選淘汰，總算選出當今低薪高效能排行榜。第一輪淘汰攻防兩端都低於聯盟平均水準的球員有林書豪、帕森斯、隆多等人。
第二輪淘汰缺乏特別技能的球員有諾威茲基、羅斯、吉諾比利和伊戈達拉等人；第三輪根據每百萬美元薪資淘汰的球員有詹姆斯、杜蘭特、安森尼等巨星；第四輪以出賽時間維根據淘汰的球員有迪羅薩、葛瑞芬畢爾等人。
第五輪根據球場上表現以及平均薪資淘汰的球員有韋斯布魯克、哈登、厄文與安東尼戴維斯等人。經過以上五輪淘汰了92位年薪超過千萬的球員之後，剩下的15人就是千萬年薪俱樂部成員中最有價值的球員，當中馬刺里歐納德的1770萬元最高，然後在透過精算後年薪1210萬美元的史提芬柯瑞是此榜的第一人，羅瑞與肯巴沃克皆為1200萬美元排名第二、三。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。