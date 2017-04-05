鬼門關前走一遭 盛竹如曝40年前躲墜機死劫
資深主播盛竹如，主持類戲劇時因為緩慢沉穩語調，以及經典台詞「讓我們繼續看下去」，擄獲不少粉絲的心，近日他接受訪問時，自曝40年前受邀上阿里山採訪時，竟遭遇亂流墜機，但所幸全員奇蹟式生還。
根據《自由時報》報導，盛竹如和現任中視總經理胡雪珠，在民國66年時獲邀採訪重建後的阿里山，準備搭機前往時因雨勢過大一度停飛，等到雨勢稍停後起飛，未料在林口上空遇到亂流，飛機竟從高空墜落，機身更是斷成兩截，不過機上所有人竟奇蹟式全員生還，讓他們驚呼大難不死，因此便相約每年3月30號舉辦餐敘，紀念所有人人生重新活了一遍。
對此盛竹如透露當年從雲端栽到田裏面，每個人還能夠活命，可說是大難不死，至於當下腦海是否閃過人生跑馬燈，他則笑笑表示年代久遠已記不得，而且40年前電視也沒有跑馬燈，依舊不改其獨有的幽默風格，此外中視總經理胡雪珠也表示，墜機後就是立刻爬出機艙做報導，也從那刻起認定自己就是媒體人。
(中時電子報)
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