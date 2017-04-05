川習會前 北韓疑再發射彈道飛彈
南韓合同參謀本部消息人士今天表示，北韓今天上午在咸鏡南道新浦一帶，向朝鮮半島東部海域發射疑似彈道飛彈。有分析認為，川習高峰會前，北韓此舉意在引起注意。
合同參謀本部尚未發布北韓發射的飛行物的種類和飛行距離。據推測，飛行物可能是彈道飛彈。
南韓聯合新聞通訊社指出，據瞭解，北韓今天上午6時40分許發射該飛行物，飛行物的飛行距離並不長。
北韓曾多次在新浦地區發射潛射飛彈（SLBM），但由於此次在地上發射，因此今天發射的飛行物為潛射飛彈的可能性較小。
據報導，這是北韓於3月22日發射彈道飛彈失敗後，時隔14天再次發射飛行物。3月6日，北韓在平安北道鐵山郡東倉里一帶發射了4枚彈道飛彈。
有觀點認為，在美中高峰將於6-7日在美國會晤之際，北韓可能為引起兩大國的注意而發射飛行物，進行武力示威。
另有觀點認為，北韓發射飛行物是為了抗議正在南韓進行的代號為「鷂鷹」的韓美聯合軍演。
韓美兩軍認為，北韓還有可能發起核子試驗等挑釁，因此正在密切關注北韓動向。1060405
(中央社)
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