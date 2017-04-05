NBA》林書豪9分6助攻 籃網半場領先76人28分
尋求本季第一次3連勝的籃網，5日在客場挑戰七六人，全隊首節砍進40分，林書豪5投2中得到5分、4助攻、2籃板，幫助球隊取得13分領先優勢。次節，替補陣容大爆發，全隊合力飆進41分，半場結束81比53遙遙領先對手。
籃網自從林書豪傷癒歸隊後整體戰力有了明顯提升，近期打出不錯成績，此役面對傷兵累累的七六人，開打後就展開猛烈攻勢，不論是內線強攻或是外線冷箭都頻頻得手，居中穿針引線的林書豪更是得心應手，籃網領先主場應戰的七六人13分。
第二節，籃網的外線火力更加兇悍，尤其是吉爾派崔克與麥當尼斯都冷箭齊放，打得七六人隊潰不成軍，單節再攻下41分，團隊三分球17投12中，投籃命中率來到恐怖的70.6%，這也是籃網本季第一次連續兩節得分超過40分，領先對手多達28分之多，林書豪單節2投1中，半場7投3中，9分、6助攻、2籃板。
(中時電子報)
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