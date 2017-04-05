318無罪 李茂生：大家都在看這些司法官要怎樣掰了

太陽花學運日前一審判無罪。(中時資料照，陳志賢攝)

318太陽花學運佔領立院案，22名被告日前被判無罪，北院日前曾表示，日前台北地院曾表示，這案子是台灣首次以這起案子是台灣首次用「公民不服從」概念認定是不是具有社會相當性，對此，台大教授李茂生在臉書表示，社會相當性能拿來當作阻卻違法的標準嗎?大家都在看著你們這些司法官，要怎樣掰了。

李茂生指出，縱然可以說利益衡量下，有社會相當性，此際衡量的標準在於行為時，抑或行為後，這難道不應該加以交代嗎？

李茂生認為沒搞清楚這些事情，也沒清楚交代超法規阻卻違法事由必須嚴格審查的必要性，難怪其他領域的學者會開始質疑司法是否越俎代庖，開始定義何謂市民不服從了。

李茂生說，問題是這種曖昧的社會相當性標準，是否可以用在行政院事件？直言大家都在看著這些司法官，要怎樣掰了。

(中時電子報)