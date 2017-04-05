梵蒂岡國際會議 慈濟代表獲教宗接見
為促進人道救援，教廷舉辦跨宗教國際會議，台灣慈濟應邀參加，慈濟基金會醫療體系執行長林俊龍夫婦昨天並獲得教宗接見。
林俊龍受邀在會議中擔任報告人，當他提到慈濟基金會的源起，其實是受到天主教影響，在場許多教廷神職人員都感到新奇。
他解釋，曾經有修女詢問證嚴法師，為何佛教勸人為善，卻鮮少看到佛教團體積極參與社會救助，諸如蓋醫院、安養中心、孤兒院等，證嚴法師覺得很有道理，才促成慈濟基金會的誕生。
而慈濟雖然是佛教團體，慈善活動範圍卻是跨宗教的。林俊龍舉例，援助海地震災、菲律賓海燕風災時，慈濟在當地重要的任務之一，即是幫災民重建天主教堂。
林俊龍並提到，除了慈善活動，慈濟基金會也非常重視環保工作，像是回收寶特瓶。他說完指著自己演講所穿的衣服，表示這一身體面的黑西裝，事實上是用回收塑料做的，引起現場一陣驚呼。1060405
(中央社)
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