馬來西亞美食吃到飽 南北飯店Buffet大PK

香格里拉台南遠東國際大飯店「馬來西亞味之旅」活動，主廚推薦必嚐美味「海鮮叻沙麵」。（圖／台南遠東飯店）

香格里拉台南遠東國際大飯店「馬來西亞味之旅」活動期間，食客可以甞到「咖哩魚」。（圖／台南遠東飯店）

台南遠東店「馬來西亞味之旅」的「馬來番茄雞」，是用大量番茄與雞肉同烹，過去台灣不易嘗到此菜式。（圖／台南遠東飯店）

台南遠東國際大飯店的馬來「經典肉骨茶」，是以當歸、黃耆、熟地等中藥材熬製湯底，加入豬腳、排骨、帶皮大蒜與白胡椒粒等，以砂鍋煨燉五小時製成。（圖／台南遠東飯店）

台北花園大酒店「六國」餐廳推出的「馬來西亞美食饗宴宴」，標榜以嘗到10個州的馬國美食食。(圖／台北花園酒店)

台灣經濟與觀光拚「南向」，觀光飯店自助餐也在拚「南向」！香格里拉台南遠東國際大飯店自即日起至4月13日止，晚餐時段在館內「遠東Cafe」自助餐廳推出「馬來西亞味之旅」，由馬來西亞新任行政總廚黃胤仁(Chef In Jin Ooi)首獻絕活，推出經典肉骨茶、海鮮叻沙麵、咖哩魚、蕃茄牛小排、檳城炒粿條、?巴小魚炒飯、榴槤起司蛋糕、馬來西亞拉茶、咕霓冰等40多道正宗家鄉味，讓客人吃到飽。

台北花園大酒店與馬來西亞觀光局攜手合作，自4月10日起至5月11日止在館內「六國」自助餐廳推出為期一個月的「馬來西亞美食節饗宴」，邀請到深受馬來皇室及首相愛戴的名廚夏隆˙沙里（Shahrom B. Saari）駐店?藝，推出各重兼容酸香、辛辣、味濃的馬來西亞美食。南北兩大觀光飯店Buffet餐廳接續推出馬來西亞美食以饗食客，掀起「美味南向大戰」。

馬來西亞政府積極對台推廣境內觀光旅遊資源，並以「體驗亞洲式魅力」為行銷宣傳重點。而坐擁絢麗自然風光、古意與現代風情並存，蘊含多元文化的馬來美食也是馬國觀光局推廣重點之一。

香格里拉台南遠東飯店新任行政總廚黃胤仁來自馬來西亞美食之都檳城，縱橫廚界二十餘年的他曾擔任過香格里拉酒店武漢及桂林酒店的行政總廚，亦曾於洲際酒店、萬豪酒店等極具盛名的酒店任職。黃胤仁將憑藉豐富的廚藝及管理經驗，廣博的知識與員工培訓技巧，嚴選本地新鮮農特產及世界頂級食材，結合前衛的烹飪技藝，為府城饕客創作一道道佳餚美饌。

台南遠東飯店「遠東Cafe」自助餐廳「馬來西亞味之旅」，強調由行政總廚黃胤仁親自設計菜單，精選豐富而新鮮的食材搭配特製辛香料，推出一系列娘惹佳餚、華人小吃，與辛辣濃香的印度料理，演繹正宗大馬風味美食。主廚首推風靡全球饕客的「海鮮叻沙麵」，細火慢熬五小時的超濃湯底完美融合鮮香海味與醇厚雞高湯，加入主廚秘製蝦醬、南薑、香茅、青龍椒、椰漿等，濃郁香辣，另人食指大動！「經典肉骨茶」依循正統大馬作法，以當歸、黃耆、熟地等中藥材熬製湯底，加入豬腳、排骨、帶皮大蒜與白胡椒粒等，以砂鍋煨燉五小時，鹹香回甘，略帶辛香卻不嗆喉，不可錯過。

在台北花園大酒店「六國」餐廳獻藝的主廚夏隆˙沙里， 受母親啟蒙，熱衷做菜，尤擅長大馬風味料理，藉由香料與食材的烹飪運用，因馬國地緣、歷史關係，結合三大文明馬來、中華、印度等傳統，將亞洲種類最多變的菜系烹調出最道地的風味。

夏隆˙沙里此次在「六國」餐廳將推出多達10州的馬來西亞特色風味料理，如檳城州(Palau Pinang)的「秋葵咖哩魚頭」、馬六甲州(Melaka)的「椰香花枝鑲糯米」、吉蘭丹州(Kelantan)的「香茅烤雞佐椰香醬」、玻璃市州(Perlis)的「辣炒鳳梨蟹」等。不可錯過的是主廚家鄉霹靂洲(Perak）的「仁當牛肉」、與知名的吉隆坡(Kuala Lumpur)的「沙嗲佐花生醬」，多達40道的美食佳餚呈現最純粹且多樣的南洋風味。

台南遠東飯店「遠東Cafe」自助餐廳推出竹「馬來西亞味之旅」，即日起日至4月13日每日晚餐時段供應，每位890元起。而台北花園酒店自4月10日起至05月11日在「六國」餐廳舉辦的「馬來西亞美食節饗宴」，平日每位699元+10%，假日每位899元+10%。

除在「六國」餐廳有馬來西亞美食吃到飽外，位於台北花園酒店一樓的「六國酒吧」亦聯合推出馬來西亞美食節活動，推出5款南國風情特色茶飲，獻上繽紛大馬風味，每杯120元+10%起，包括有「馬來西亞拉茶」、「蘋果酸桔汁」、「玫瑰拿鐵」、「美祿恐龍」、「薏米水」等，全是現場手作調製。

(工商)