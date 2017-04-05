NBA》內鬨口角？ 詹姆斯向隊友道歉

詹姆斯怒罵隊友崔斯坦湯普生，賽後立即道歉。(美聯社資料照)

騎士在3日經過兩次延長賽之後驚險擊敗溜馬，球隊頭號球星詹姆斯一度對著中鋒崔斯坦湯普生大發雷霆，幸好這起紛爭隨即落幕，但詹姆斯隨即在賽後向隊友道歉，自認不該動怒。

騎士與溜馬之戰雙方打來格外激烈，尤其是第二次延長賽溜馬保羅喬治包辦球隊前13分，將衛冕軍逼得險象環生，幸好騎士最終帶走勝利。

然而詹姆斯怒罵崔斯坦湯普生的原因在於他在防守保羅喬治的時候因為溝通出現失誤，導致被保羅喬治砍進三分球。

詹姆斯表示，「我不該在球場上有著過多的情緒，即便意圖是好的，但說出來總是會傷人，身為球隊領袖，就必須承擔所有責任，更何況我們是一家人，相互扶持才是最重要的事情。」

(中時電子報)