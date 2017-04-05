川習會前 北韓疑發射KN-15中程彈道飛彈

我要評比

南韓國防部和美軍太平洋司令部今天指出，擁有核武的北韓今天發射彈道飛彈並落在日本海。美軍太平洋司令部在聲明中說，初步評估這枚飛彈是KN-15中程彈道飛彈。

北韓日前才揚言，國際社會若針對北韓最新一輪飛彈試射而升高制裁，北韓一定會展開報復。

法新社報導，南韓國防部聲明表示：「今天本地時間上午6時42分，北韓從新浦地區發射1枚彈道飛彈至日本海。」

南韓國防部聲明指稱飛彈飛行約60公里，「國防部會持續密切注意北韓的挑釁行為並保持高度警戒狀態。」

美軍太平洋司令部說，這枚飛彈並未對北美構成威脅。

據分析，在美國與中國大陸於6至7日在美舉行高峰會之際，北韓可能為引起兩大國的注意而發射飛行物，進行武力示威。（譯者：中央社許湘欣）1060405

(中央社)