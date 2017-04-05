仁義潭蓄水量跌破3成 減壓供水
嘉義地區入春以來降雨不多，供應嘉義地區民生用水的仁義潭水庫，蓄水量僅剩27.7%，自今天起實施減壓供水，請民眾珍惜用水。
自來水公司第五區管理處表示，今年入春以來，嘉義地區降雨不多，以最近一次降雨（3月31日至4月1日）為例，仁義潭、蘭潭水庫僅進帳2毫米。
因此，經濟部水利署決定嘉義地區自今天起實施第一階段限水，也就是自晚上11時至翌日清晨6時減壓供水，目前仍以4月底前不進入第二階段限水（用水大戶減供）為努力目標。
水公司表示，仁義潭水庫昨天的有效蓄水量為701.61萬立方公尺，占有效蓄水量27.7%；與仁義潭串聯供水的嘉義市蘭潭水庫有效蓄水量為388.06萬立方公尺，占有效蓄水量41.8%。
自來水公司指出，由於嘉南地區水情吃緊，第一階段限水期間，每日將由曾文水庫支援嘉義地區10萬噸用水，請民眾節約用水。1060405
(中央社)
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