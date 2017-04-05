「該不該殺」議員林國春 遭爆半年不回家逼妻離婚
國民黨新北市議員林國春在年金改革遊行中，暴走怒嗆蔡英文總統「該不該殺」，一夕之間成知名人物。但人紅是非多，今遭週刊踢爆，現年49歲已婚無子的他，半年不回家，且頻傳簡訊逼妻離婚。
329年改陳抗活動中，林國春爆出蔡總統「該不該殺」等言論，遭民進黨強力譴責，並要求林國春立即公開向社會道歉！隨後，林解釋他發言的背景是提及蔡總統要砍軍公教的退休金，退休人員相當憤怒，他的意思是「蔡小姐養尊處優領了很多禮遇，那這些（禮遇）該不該殺，並非針對總統個人。
這一番話，讓棄警從政的林國春刷出存在感！根據《壹週刊》報導，約5個多月前，林國春開始不回家，並頻繁向助選賢內助、前TVBS發言人葉毓君傳簡訊提離婚。
親友表示，林國春過去除了選民服務、應酬之外，都會乖乖回家，但現在卻不回家，老開著車往大溪跑。另外，林國春不斷傳簡訊要妻子到戶政事務所辦離婚！
葉毓君在媒體圈深耕多年，能力及人脈佳，對林國春政壇路有極大助力，選舉時為夫勤跑街坊，雖然林國春後來立委落選，但不到一年時間就逼妻離婚，這對葉毓君來說情何以堪。且林對親戚表示，離婚是太太提的，兩人個性不合。
(中時電子報)
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