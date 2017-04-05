藤浪晉太郎暴臉危險球 引爆阪神、養樂多大亂鬥

巴倫汀(中)與矢野燿大昨上演全武行，雙雙被驅逐出場。(截自日本雅虎體育)

藤浪晉太郎的天賦無庸置疑，但控球問題難解，讓他至今難獨當一面，5日他先發對養樂多，沒投出任何三振不說，還送了多達9次四壞，5上直擊養樂多畠山和洋頭部的觸身球，更引爆兩隊全武行，大打出手的養樂多主炮巴倫汀(Wladimir Balentien)和阪神教練矢野燿大，雙雙被驅逐出場，最後阪神也以1比3吞敗。

事件發生在5上，當時已經投8次四壞球的藤浪，被敲安打後對決畠山，先連投2顆壞球，接著142公里的速球大失控，直擊畠山左肩與左臉頰附近，被擊中的畠山倒地幾秒鐘，起身後怒氣指數滿點，開始對藤浪狂吼，雙方見大勢不對，紛紛從板凳殺出。一陣混亂中，矢野突然倒地，緊接著他就送巴倫汀一記飛踢。

「我只想保護藤浪！」矢野坦言，當時的情況自己沒想太多，是看到巴倫汀朝自己過來，所以試圖反擊。巴倫汀隨後也表達歉意，表示只是想保護隊友，所以試著把雙方隔開，未料結果卻不如他所願，「我並不想使用暴力！」

此外，巴倫汀更是直言，其實藤浪此役首局開始，包括山田哲人跟他，都差點被他的內角近身球擊中，且這樣的危險球，整場比賽至少出現了4、5顆，「畠山就真的被擊中，不希望再出現第二、第三個犧牲者了！」養樂多總教練真中滿賽考慮向聯盟提出抗議書，認為屢次出現這種危險球，「應該要考慮判退場！」

身為事件主角的藤浪，賽後也略顯落寞的向畠山喊話道歉，坦言投球機制的不穩定，導致控球「太狂野」，並表示會反省自己，「在想著和打者決勝前，把取得好球視為最重要的事。」然而去年4月19日，藤浪曾投觸身把養樂多打者谷內亮太打到骨折，今年又差點打傷畠山，他和養樂多的樑子，恐怕會越結越深了！

(中時電子報)