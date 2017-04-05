大眼妹獵誘網路宅男 警苦勸勿當火山孝子

莊姓男子在臉書認識主動與他搭訕的大眼妹，掉進愛情陷阱。(張企群翻攝)

莊姓男子在臉書認識主動與他搭訕的大眼妹，掉進愛情陷阱，雙方以line互傳訊息，大眼妺假借生日、奶奶生病為由，要求莊男滙錢。(張企群翻攝)

莊姓男子在臉書認識主動與他搭訕的大眼妹，掉進愛情陷阱，雙方以line互傳訊息，大眼妺假借生日、奶奶生病為由，要求莊男滙錢。(張企群翻攝)

莊姓男子在臉書認識主動與他搭訕的大眼妹，掉進愛情陷阱，雙方以line互傳訊息，大眼妺假借生日、奶奶生病為由，要求莊男滙錢。(張企群翻攝)

莊姓男子在臉書認識主動與他搭訕的大眼妹，掉進愛情陷阱，雙方以line互傳訊息，大眼妺假借生日、奶奶生病為由，要求莊男滙錢。(張企群翻攝)

莊姓男子在臉書認識主動與莊男信以為真，前往台灣銀行辦理匯款，所幸行員機警察覺有異，通報駐行保七員警及時攔阻。(張企群翻攝)

24歲莊姓男誤信網路愛情陷阱，3月31日11時至台銀新營分行辦理匯款時，因在櫃檯前不斷低頭用LINE滑手機對話，行員涂桀豪直覺有異，通報派駐行執勤的保七第一大隊新營警勤室副主管黃文志前往關心瞭解。

莊男表示只是單純的要匯款給台北網路認識的朋友，員警進一步關心詢問匯款原因，莊說對了是一個禮拜前在FB中認識叫『小可愛』的20歲出頭女生，主動要求加他的LINE。雙方從未見過面，都是用LINE聯繫及通話。

經莊男同意查看LINE中對話，員警發現大部分都是女生撒嬌要求買東西送她及匯款的用語，研判可能遭詐騙，立即商請台銀行員涂桀豪先暫時停止匯款。

經瞭解，詐騙集團在LINE中利用『大眼妹』的甜美照片，不斷地進行溫柔攻勢，在取得莊男信任後，『大眼妹』表示最近她生日快到，撒嬌可以相約見面，但以『相約見面沒新的衣服穿』、『奶奶生病沒錢出門』為理由，要求莊先生匯1萬元，並以由女方指定貨品由男方貨到付款方式購買一條6888元項鏈送她當生日禮物。

在勸說過程中，保七員警不斷拿出過去大筆數額詐騙攔阻案例說明，並指出：『即使金額再小，警察也要阻擋。雖然這只是1萬元的匯款，但不論金額大小，我們保七員警都會一視同仁的認真處理』。

經保七員警不斷勸說後，莊男才醒悟明白這是一場網路詐騙，即時攔阻他被騙。莊也不斷感謝保七員警與台銀行員的積極處理。本案並移請轄區派出所繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時)