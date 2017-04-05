吳德榮：海峽北部高層雲散去 氣溫回升

氣象專家吳德榮表示，今天清晨5時台灣海峽北部有高層雲移入、邊走邊消散，陸地上空仍晴朗，截至5時最低氣溫，新屋攝氏16.3度、板橋16.6度，比昨日又回升了約2度左右。

吳德榮指出，清晨5時紅外線色調強化衛星雲圖顯示，台灣海峽北部有高層雲移入、邊走邊消散，陸地上空仍晴朗、雲很少。截至5時最低氣溫，新屋16.3度、板橋16.6度，比昨日又回升了約2度。代表在風弱地區，「輻射冷卻」效應仍強，但氣團持續回暖中。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天海峽北部的高層雲將逐漸散去，各地仍晴朗穩定；白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差仍大。

明日至週日（9日）中高層雲系增多，天氣仍然穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部為多雲時晴，高溫可達30度左右；西半部山區及東半部有零星降雨機率；近地層水氣逐漸增多，金、馬及中南部易起霧，應注意。

吳德榮指出，下週一（10日）鋒面接近，天氣漸趨不穩定，有局部性陣雨的機率；下週二、三（11、12日）鋒面影響，帶來降雨，鋒後的東北風、冷空氣不多，天氣轉涼。

至於其他各國的模式模擬，美國氣象局模式（NCEP）把鋒面南下的時間，也向後調到在下週二（11日）；日本氣象廳模式（JMA GSM）則模擬在下週一（10日）。

中央氣象局模式（GFS）模擬的時間也在下週二（11日），但比歐洲模式稍晚。觀察各國模式最新模擬的結果，鋒面南下時間仍有差異，影響程度也不相同，代表下一波系統，處在比較敏感多變的環境，未來各國模式皆會不斷調整，模擬結果也會漸趨一致，所以持續觀察最新的預報資料是必要的。1060405

(中央社)