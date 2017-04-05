小黃運將街頭疑自焚 瞬間燒成焦屍

高雄市左營區富民路和德威街口5日凌晨發生一起疑似自焚案，1名計程車司機走出車外，疑似當場自焚，警消據報趕到人已燒成焦屍，特徵難以分辨，全案由警方調查。（民眾提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年4月5日

高雄市左營區富民路和德威街口今天凌晨發生一起疑似自焚案，1名計程車司機走出車外，疑似當場自焚，警消據報趕到人已燒成焦屍，特徵難以分辨，全案警方調查中。

這起案件發生在凌晨1時41分左右，高市消防局據報富民路和德威街交叉路口一輛計程車，有司機獨自走出車外於路口疑似自焚，消防局隨即出動2車9人搶救，消防人員到達時人已焦黑，火勢於1時55分撲滅。

警方發現，駕駛座車門是打開的，車內空無一人，已封鎖現場採證，並蒐集死者車內遺物，報請檢察官相驗，盼查明死者身分及死因。

警方表示，生命可貴應珍惜，自殺不能解決問題，呼籲民眾要走出生命幽谷，迎向希望。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。

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(中央社)