美議員質疑川普為商業利益轉變對台立場

美國聯邦參議院外交委員會首席議員卡定在川習會前質疑，川普對台立場突然轉變，美方到底獲得了什麼？美國民眾必須知道，究竟是川普或是他子女們的生意才是受益者。

民主黨籍的資深參議員卡定（Ben Cardin ）4日在「今日美國報」（USA Today）發表專文指出，美國總統川普（Donald Trump）會見中國國家主席習近平前，必須先釐清，他究竟是「美國優先」還是「出賣美國」。

卡定質疑，中方近期核准近40個川普企業在中國的商標，顯示外國政府有能力透過財務運作，影響美國總統及其家族成員，川普近期的作法造成了民主危機。美國人民有權知道，他是基於公眾或是個人財務的利益來做決策。

卡定指出，川普2月在對台灣的立場上，突然朝向中方喜好的政策改變。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）對此表示，「川普協商時，總會得到東西。」

問題是，如今中方看來確實有東西到手，但川普政府不回應說明美國得到了什麼。美國民眾必須知道，川普本人還是他子女們的生意才是受益者。

此外，媒體報導，第一家庭駙馬暨白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）的家族，試圖取得中資企業投資紐約地產項目，全案因曝光才叫停。庫許納在選後一週盛宴款待中企高層，試圖完成投資案。這看來極不恰當，庫許納還是北京與白宮接觸的對口。

卡定批評，這或許是腐敗的中共在中國做生意的方式，但絕非美國立國者期盼的國家領袖行為。中方如果成功透過財務手段影響美國總統，這令人相當不安。

卡定寫到，川普在白宮便宜行事，混淆公僕責任與私人企業利益。面對北京時，美國的國家利益與價值才是唯一指引，國家安全和繁榮有賴於此。

他呼籲，習近平即將訪美，現在是川普以行動分離家族企業利益的時候。1060405

(中央社)