北韓射飛彈 日官員：未落日專屬海域

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北韓今天清晨由東海岸的新浦地區（Sinpo）向朝鮮半島外海發射1枚彈道飛彈，日本政府發言人菅義偉表示，這枚飛彈落在日本專屬海域外的日本海，目前未接獲有人船受害訊息。

日本內閣官房長官菅義偉於8時許（台灣時間7時許）臨時召開記者會表示，今天清晨6時42分左右，北韓從東岸發射1枚彈道飛彈，飛行了數十公里，研判是落在日本海，推估並非落在日本的專屬海域。

菅義偉強烈譴責北韓的行為明顯違反聯合國安全理事會的決議。

菅義偉說，已立即報告首相安倍晉三，接獲首相3點指示，包括全力蒐集分析資訊、對人民提供迅速確實的資料、徹底確認飛機、船隻等的安全及做好萬全的準備以防不測。

日本政府已在首相官邸（行政中心）設危機管理中心有關北韓局勢的官邸對策室，蒐集資訊。同時，也召開相關省廳局長級會議研商因應對策。1060405

(中央社)