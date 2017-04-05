NBA》改寫單季73勝 柯瑞：不可能
根據《露天看台》報導指出，勇士上季創下73勝9敗的單季最佳戰績紀錄，史提芬柯瑞日前表示，這個紀錄不可能會被改寫的。
柯瑞表示，上季球隊一直處在贏球狀態，導致我們的一些不良習慣被遮掩住了，即便球隊一路殺進總決賽，而且還取得3比1領先優勢，但最終還是無力衛冕，我們也才知道例行賽與季後賽的差別。
雖然勇士在上季以失敗告終，但單季73勝卻是NBA難以被超過的紀錄，如同當年「籃球之神」喬丹率領公牛大軍拿下72勝的時候，勇士球團、教練與球員都是備感榮耀。
柯瑞受訪時強調，「我是很期待有球隊能改寫勇士的紀錄，但實際上看來不太可能，畢竟在長達7個月的賽季當中都要保持高強度競爭力，就算是目前的勇士也做不到。」
(中時電子報)
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