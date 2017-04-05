涉嫌洗錢 阿根廷前總統克里斯蒂娜遭起訴

甫卸任不久的阿根廷前任女總統克里斯蒂娜。（圖/美聯社）

阿根廷前任女總統克里斯蒂娜（Cristina Kirchner）日前因涉嫌洗錢，遭到法院正式提出訴訟，包含她的兒女兩人都同時被起訴。於前年剛剛卸下總統職務的克里斯蒂娜，不僅是阿根廷第一位由民主選舉產生的女總統，更是一名法律學博士的高材生，在出馬角逐總統大位前，也曾擔任過參議員和第一夫人的公開職務，曾一度是南美洲政壇上最閃耀的明星人物。

據法新社（AFP）報導，阿根廷聯邦法官今正式對前總統克里斯蒂娜提出訴訟，控告她與兩名子女因涉嫌在過去購買房地產上涉嫌洗錢交易，讓這名甫卸任的女總統再次出現在鎂光燈前，克里斯蒂娜被懷疑與兩名來自媒體業和建築業的商業大亨勾結，利用政治權力謀求更大的商業利益。法院為防範她脫產逃跑，更隨即下令凍結其名下約800萬美元（約2.42億台幣）的資產，加上身上原本的多起舊案，讓這名卸任女總統的處境堪憂。

2007年首次競選總統職位的克里斯蒂娜（圖右）與夫婿內斯托爾·基西納（圖左）。（圖/美聯社）

克里斯蒂娜·德基西納，是繼伊莎貝爾·裴隆（Isabel Martínez de Perón）之後，阿根廷第二名女性總統，也是第一位民選的女性總統。1979年取得拉普拉塔國立大學的法律學博士學位，也認識了後來的先生、已故阿根廷前總統內斯托爾·基西納（Néstor Carlos Kirchner）。兩人在1975年結為連理，並攜手共伴扶持了35年時間，成為兩人政治生涯最親密的夥伴。丈夫最終於2010年因心臟病病逝。克里斯蒂娜也於2007年代表正義黨（Partido Justicialista）出馬角逐總統之位，以首輪大勝對手15%選票之姿，順利當選阿根廷總統，並於2011年順利連任。

但外界卻認為，阿根廷官方與法院此舉，有政治打壓之嫌。在即將舉行中期大選前夕，對前任國家元首提告，動機就讓人起疑不少，即便克里斯蒂娜身上原本就有進行中的審訊，仍讓不少克里斯蒂娜的支持者認為，這是一個圖利當前執政黨和總統的陰謀。

(中時電子報)