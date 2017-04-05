美聯準會官員涉5年前洩密案 引咎辭職
美國里契蒙聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Richmond）總裁萊克（Jeffrey Lacker）今天辭職，他坦承在2012年和分析師不當討論聯邦準備理事會（Fed）的機密資訊。
法新社報導，萊克是在聯邦機構調查2012年聯準會重要機密外洩，引發內部不安的案件後，宣布辭職下台，且即刻生效。
萊克在聲明稿中表示，他在和「金融時報」旗下機構麥德里全球顧問（Medley Global Advisors）分析師談話時，可能不慎洩露機密資訊。
但萊克說，聯準會官員詢問他時，他並未坦承相告，而在2年後聯邦調查局（FBI）和其他聯邦機構調查時，他才揭露這項訊息。
萊克在今天發表的聲明信函中說：「對於證實這項機密資訊時所扮演的角色，以及這項資訊後來傳送到麥德里的訂戶手中，我深感懊悔。」
「當時的情況，一如我和所有分析師、記者和大眾溝通時一樣，我從沒想要透露機密資訊。」
2012年10月，麥德里在聯準會公布9月會議紀錄之前，率先披露聯準會決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）傾向推動新一輪貨幣刺激措施。
聯準會主席葉倫（Janet Yellen）2015年否認是洩密的來源，但坦承曾在2012年6月見過麥德里的分析師，時間遠在傳出洩密問題的9月決策會議之前。
萊克在聲明稿中表示：「我要向同僚，以及我有幸服務的大眾致歉。」根據CNBC報導，萊克的委任律師表示，他的當事人不會面臨刑事起訴。1060405
(中央社)
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