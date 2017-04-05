老農靜脈曲張行動不便 雷射手術恢復
苗栗大千醫院今天指出，75歲陳姓老農夫因長期務農，造成雙腳靜脈曲張，腳板容易抽筋、行動不便，前往醫院求助，接受雷射閉鎖手術治療，才終於恢復正常生活。
家住苗栗的陳姓老農，每到晚上睡覺時，腳板都會抽筋，白天步行沒走多遠，雙腳就感覺痠痛，症狀持續2個多月，一次不小心刮到一個小傷口，竟大量出血，讓他緊張不已，趕往醫院就診。
經醫師檢查及問診，研判陳男因為務農，長期負重或長時間站立、蹲坐，造成靜脈循環不良，才會導致雙腳產生靜脈曲張和併發症。
大千醫院心臟外科醫生李俊毅指出，靜脈曲張剛發生時，不會有不舒服的地方，只有腳上血管變得比較明顯，大多數民眾不以為意，直到雙腳外觀佈滿深藍色血管，出現抽筋、痠痛和傷口流血不止等徵狀，才會警覺不對勁。
李俊毅表示，已形成之靜脈曲張，無法用藥物根治，目前唯有以手術才能根除，不過傳統手術傷口較大，具強烈疼痛感，現今使用雷射微創手術，傷口小、疼痛感也降低許多，陳姓老農經雷射手術後，獲得大幅改善，更恢復以往的生活作息。
至於如何預防靜脈曲張，醫師提醒民眾，平常同一個姿勢不要維持太久，約20至30分鐘就要更換姿勢，對於需要長時間站立的工作，除定時坐下休息外，買一雙功能佳的彈性襪，也是不錯的選擇。
醫師指出，腹內腫瘤和心臟疾病患者，也可能造成靜脈曲張，因此對於腹內有壓力來源的患者，須定期做腹腔檢查和治療，減少腹壓以免造成產生併發症。1060405
(中央社)
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