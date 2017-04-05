倒垃圾忘帶卡鎖門外 大元素顏真實照曝光
Popu Lady成員大元，近來人到大陸拍攝偶像劇，不過也因外宿發生糗事！她昨為了倒垃圾，穿著居家服外出，沒帶房卡的她一到外面就聽見房門關上的聲音，讓大元當下欲哭無淚，一身居家服又素顏的模樣被揶揄「像包租婆！」
大元昨貼出一張自己穿著睡衣、瀏海還捲著髮捲的囧照，全因自己為了倒垃圾卻沒帶房卡而被鎖在門外。她無奈表示「我穿著居家的醜樣跑去跟戲助求救」，而客房阿姨則是過了20分才來幫忙開門。
素顏被看光的大元，雖然很居家，可網友還是安慰她相當漂亮，不過瀏海上的髮捲也讓她被揶揄和「包租婆」有幾分神似！有了這次經驗，大元就笑說「以後不管做什麼，房卡不離身就跟帶手機一樣。」
(中時電子報)
關鍵字：大元
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