被暗指覬覦五月天名利 錢祐達：沒貪圖非我的錢財

錢祐達臉書發文澄清，當天用詞遭媒體扭曲。(圖/本報系資料照、錢祐達臉書)

五月天首任鼓手錢祐達，粉絲專頁在愚人節一句玩笑話「復出取代冠佑」，引發喧然大波，先是冠佑表示「所有玩笑都不該有人被傷害」，坦言心情大受影響，接著錢祐達妻子PO文致歉「玩笑尺度沒有拿捏好」，但眼見事件似乎未平息，也讓錢祐達親上火線澄清，「絕對沒有貪圖任何不屬於自己的財產」。

錢祐達臉書全文。(圖/錢祐達臉書)

錢祐達表示跟冠佑要20分之1的收入這句話，純粹是為了炒熱現場氣氛錢祐達而且早在上台前就安排好了，未料竟被部分媒體捕風捉影，暗指自己覬覦五月天的名利，為了不想被外界誤解，以及擔憂家人受到外界異樣眼光，才會選擇在臉書發文澄清。

另外備受爭議的臉書粉絲團，錢祐達表示當初僅被告知開了粉絲專頁，對於裡頭所有發文和回應都非經本人之手，對於粉絲團小編們不當的發言以及回覆，沒有及時糾正和阻止，錢祐達也坦言不會怪任何人，只希望所有是非能到此落幕，對此粉絲也紛紛留言打氣，直呼「達叔加油！！流言止於智者」。

(中時電子報)