南投草屯女子到彰化王功跳水輕生 獲救

南投縣葉姓女子在彰化王功漁港後港溪跳水尋短獲救。鐘武達翻攝。

南投縣草屯鎮44歲葉姓女子疑似經濟壓力過大，竟於昨天晚上獨自開了近40分鐘的車從南投到彰化縣芳苑鄉王功漁港旁的後港溪跳水尋短，海巡署第四一岸巡大隊王功安檢所獲報趕往將已經溺水的她搶救上岸並由消防人員送往二林基督教醫院急求，幸運撿回一條命。

「有人跳水了！」海巡署第四一岸巡大隊指出，昨晚8點左右突然接獲民眾報案在王功漁港後港溪有1名女子落水，請求派員救援，海巡人員到場，女子已經溺水且載浮載沈。女子被拖救上岸時，一度無吸吸心跳，海巡人員立刻施以心肺復甦術急救，一旁還有熱心民眾喊加油。

持續10多分鐘的搶救，葉女終於恢復呼吸及心跳，但意識仍然不清楚，接著消防局救護車抵達，送往二林基督教醫院繼續救治。

第四一岸巡大隊初步調查，家住南投草屯的葉女表示，是因不堪經濟壓力才會選擇走這條路，但還是感謝海巡人員的搭救。

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(中時)