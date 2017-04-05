Apple Pay搶好康 買4瓶養樂多賺350元

銀行推出Apple Pay多種優惠方案搶市，相關聰明刷手密技成為網友搜索目標。圖／本報資料照片

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真使用Apple Pay支付台灣大車隊車資。圖：業者提供

Apple Pay在今年3月28日正式登台，為台灣的行動支付發展注入一股強心針。眾家銀行推出Apple Pay多種優惠方案搶市，相關聰明刷手密技成為網友搜索目標。

據《壹週刊》報導，利用Apple Pay優惠，買4瓶養樂竟可多賺350元。方法是只要有國泰世華、台北富邦及聯邦銀行這三家信用卡，不限金額刷4次。例如在全聯、義美、頂好門市，買10元的養樂多4次，就有350元的刷卡金回饋，等於花40元換回350元回饋金，現賺310元。

這種好康是因銀行鼓勵消費者利用Apple Pay刷卡消費，提供首刷優惠，國泰世華的Master卡在綁定卡片後，不限金額刷一次，就有150元回饋購物金，不過限額2萬人。所以，搶好康要快，慢一步就沒了。

(中時電子報)