周添財幫牠傳宗接代 人鹿共生相依40載

這是水鹿焦躁不安的表現、這是水鹿驚慌的聲音！與鹿相依近40年，周添財將一隻隻水鹿視為親人，彼此信賴共生。

年輕時，周添財就餵養水鹿，數十年來已很了解水鹿的生長習性，不管是這些水鹿倦了、病了，他一眼就能看穿牠們的不適，該怎麼下藥、怎麼解熱，難不倒飼主。

周添財獨居在荒郊，飼養數十頭水鹿，旁邊還種植水鹿要吃的牧草，他每天採收新鮮牧草餵食，也用優質草塊添料餵養，讓鹿葺長得更漂亮有型。

周添財原本還有老伴幫忙，自從太太辭世，他將水鹿視為親人，每天勤打理鹿舍、為鹿沖澡，偶爾調理水鹿的營養餐食，讓他日子過得充實忙碌。

周添財飼養水鹿以育種為主，為水鹿繁殖寶寶，看著水鹿繁衍傳宗接代，與老母鹿10餘年的相處時間，早已培養出深厚的情感，周添財「彼此共生互信」。

獨自餵養，水鹿與周添財熟識，只要鹿舍來了陌生人，群鹿驚慌跺腳，踢踢踏踏的腳蹄聲越發觸動水鹿敏感不安的神經，群鹿躁動不停，周添財只能趕緊安撫牠們的情緒。

人畜交融互信，成了周添財最好的精神慰藉。他說如果無聊，就會在鹿舍走走，與群鹿說說話，為牠們調做營養餐食，看到群鹿一雙雙信賴的眼神，彼此情感交融、相互作伴，讓已80多歲的周添財沒有孤獨，很有被需要的存在感。

每年4月是採收鹿茸的季節，是筆不小的財富，不捨採收鹿茸令鹿疼痛，周添財用較人性化的對待，將牠們束縛後，再蒙上眼睛快速採收、止血、敷藥，緩解疼痛感。

數十年來，周添財因為水鹿繁衍增加財富，但他也為孕育出無數的水鹿寶寶，看著牠們香火世代繁衍，水鹿成長、茁壯；人鹿共生，他也感受到生命的喜悅。1060405

(中央社)