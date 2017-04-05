春遊花蓮當野猴　玩到驚聲尖笑

春天的花蓮壽豐，從理想大地豐之谷園區望去，美山水雲霧美得似畫。（陳志東攝）

理想大地運河，搭船欣賞，白天夜晚各有不同景致。（陳志東攝）

露天溫泉與泳池，理想大地很適合親子定點戲水。（陳志東攝）

到壽豐當野猴，驚險刺激。（陳志東攝）

理想大地玉石DIY，可打磨專屬自己的玉石項鍊。（陳志東攝）

邁入春天，正是出遊好季節。不過，旅遊拉車趕行程，愈休假愈累；改成定點旅遊，不用起得比雞早，不用跑得比馬快，還能開心得像隻猴。花蓮理想大地渡假飯店從數年前開始主推親子定點旅程後，住房率就一路往上飆升，今年再推「理想無限樂」全包式定點假期，更與台灣觀光學院合作引進專業的Team Building打造會議假期，並與「野猴子探險森林」合作推出野猴子樹冠層遊程，要讓遊客玩得像猴一樣驚聲尖笑！

野猴子樹冠層遊程是透過安全吊帶與鋼索結合，讓學員可順著軌道在樹冠層間體驗滑索、棧道、吊橋、爬梯等驚險樂趣，其概念等同於攀爬澳洲雪梨大橋、穿梭馬來西亞熱帶雨林樹冠，以及戶外運動等多樣體驗的結合體。往右看去是壽豐鄉的美麗山色與雲霧，往左看去是平常不易觀察到的樹頂枝葉與生態，往下看去手腳會發軟，往前看去，就突然順著滑索讓人啊～～的一聲往前快速盪去，只留下心跳與笑聲。

Team Building活動也相當有趣，它是透過各種遊戲讓團隊在此過程凝聚向心力，適合公司同事會議假期時一起組隊，讓彼此建立更多的互信與情感。這次理想大地也與台灣觀光學院引進「泡泡足球」，讓學員把自己套進一顆大泡泡裡，然後組隊互撞、在大草原上盡情奔跑、撞人、被撞飛，非常有趣。

理想大地是以西班牙南歐建築跟運河為主題建構起來的渡假園區，佔地廣闊，位於壽豐鄉的大片山色美景間，遊客來此可以搭船在浪漫運河間賞景吹風，可以在南歐建築與草原間漫步，也可躺在草原上看星星，並可體驗窯烤麵包、皮雕DIY、葉拓手札、釣魚、射箭，或是到礁岩泳池親子戲水、泡湯，目前還推出收費的玉石DIY體驗，可以打磨專屬自己的玉石項鍊。

理想大地開幕至今約15年，園區植栽日漸茂密，景觀愈來愈美，多樣活動很適合定點旅行，也適合新人舉辦戶外婚宴。園區廚房目前也全面使用海能量與磁化水，減少洗潔污水等環境污染問題，為環保盡心。2017年度專案「理想無限樂」全包式假期，兩天一夜無限歡樂兩人同行每人3597元起，四人同行每人3438元起，只到5月31日止。

(中時)