習川會 白宮：不預期台灣問題會有意外

美國總統川普(左)中國國家主席習近平(右)圖／美聯社

白宮資深官員表示，川普總統已重申美國的「一中政策」，因此不預期在此次「習川會」上，有關台灣的議題會有「任何讓人意外之處」。

白宮4日就「習川會」舉行背景說明會。白宮國安會兩名資深官員與會。有記者詢問台灣問題，其中一位表示，川普總統已確認美國的「一中政策」，那就是基於「三個公報」和「台灣關係法」。他強調，這是美國長期以來的政策，也是川普總統重申的政策，「我不預期在此議題上，會有任何讓人意外之處」。

「習川會」將於6、7 兩日在佛州棕櫚灘「海湖」俱樂部舉行。官員指出，這次會晤，從6日下午到7日午餐結束，前後大約只有24小時，主要目的在於讓兩國領袖有機會就彼此關切的事交換意見，討論中美雙邊共同利益和分歧領域。

官員以「破冰會晤」形容此次「習川會」，指出川普總視這次與中國國家主席習近平晤面，是朝向與中國發展「建設性關係」和「以導向為結果」關係的第一步。

在行程安排上，官員指出，屆時兩國的第一夫人都會在場，第一天以非正式的互動和認識為主，並共同晚宴；第二天是嚴肅的討論和會議，並以工作午餐告一段落。期間可能有兩位領袖散步閒聊。官員表示，「海湖」俱樂部是川普的「南方白宮」，也是川普的家，川普選擇在自己覺得自在的地接待習近平，也可不似華府那麼形式化。

至於會談議題，北韓、經貿、南海和人權都在列，其中北韓，官員表示，是美國當前的「緊急關切」事項。而川普則已清楚表達，中國必須運用影響力和美國協調處理朝鮮半島議題。

官員表示，儘管北京聲稱對北韓的政治影響力減少，但北韓有90%的對外貿易仍依賴中國，在貿易上，中國對北韓仍有影響力。有記者詢問是否會討論有關對北韓施行新一波經濟制裁，官員說，最好的結果是希望中國嚴格遵守聯合國決議案，嚴格制裁北韓。

官員表示，過去20多年美國幾乎竭盡所能想要建立一個和平的朝鮮半島，他強調，對美中關係，從某個角度而言，這是一項測試。

南海議題也會在這次「習川會」提出。官員表示，美國的立場是繼續捍衛國際法的公海航行自由。有記者詢中國網攻，官員表示，這次訪問，會浮現很多議題，但想要在一天的訪問中，解決所有議題，是不切實際的，美國不會如此。美國會在現有架構下進行推動，取得進展；先前的對話架構該達到結果者，會訂定限期。

經貿是這次美中峰會焦點議題。與會的另一名白宮資深官員表示，美中兩國經濟合計佔全球40%。雙邊貿易投資應是互惠互利，但雙邊經濟議題發展困難卻逐增。官員表示，美國希望競爭環境對美國企業是公平的，川普總統非常關係美中不平衡貿易影響美國勞工，希望在這次峰會中以有效坦率的方式，向習近平表達關切。

至於貨幣部分，官員表示，相關議題將留給財政部去討論。

(中時)