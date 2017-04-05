繪畫走出產後憂鬱 溫貝琳教學生察覺自我

景美女中美術教師溫貝琳，靠繪畫走出產後憂鬱低谷，如今她不只交美術，更教學生在創作過程察覺自我。中央社記者陳至中攝 106年4月5日

景美女中美術教師溫貝琳，靠繪畫走出產後憂鬱低谷，如今她不只交美術，更教學生在創作過程察覺自我，帶入心靈對話，很多人觸及內心深處，不由得邊畫邊哭。

台北市迪化街的古樸老街屋中，柔和的燈光照在白牆上，幾幅畫作一字排開，讓人不禁駐足觀賞。溫貝琳用柔和的語調，向民眾介紹一幅幅畫作背後的心情故事。

溫貝琳的創作，多是累積纖細的線條，透過筆的軌跡綿延出整體景象，或是新芽抽出，或是蕾苞綻放。整幅作品像是一件編織品，也像匠人精心雕刻的版畫。

其中一幅作品，憂鬱的藍色線條相互交疊，溫貝琳說，創作時覺得很不滿意，線條處理的不好、顏色也不對，越改反而越糟，每天心情起伏劇烈，甚至難以入睡。後來，她決定放下執念，把圖中覺得畫得最不好的地方，用一塊白色的顏料蓋住，正好形成一個白色大拇指的形狀。

「它好像壓住我這個念頭，告訴我停止自我批判，停止凡事要追求完美的標準，這張畫提醒我，生命中有很多的放不下、自我的束縛。」溫貝琳說，每張畫作都有很多不是那麼漂亮、完美的線條，但畫家必須學會接納，也透過繪畫這條路，練習放下對自我的批判，進而接納自己。

溫貝琳曾罹患產後憂鬱症，懷孕的最後幾個月，她被迫在醫院臥床安胎，無法自行起身，只能給人照顧。她形容那段過程，就像是生命教她「臣服」。

生產後，溫貝琳陷入自責之中，她覺得連自己的身體都照顧不好，不可能盡到母職。曾有一段時間，她不敢跟人說話，甚至不敢觸碰孩子，害怕走到窗台或河邊，讓自己萌生尋短的念頭。

產後憂鬱期間，溫貝琳嘗試很多治療方法，並遇到人生中的貴人、國立台北教育大學教授謝宏達。謝宏達教她勇敢面對心魔，用畫筆把內心的恐懼畫出來。

受到謝宏達的激勵，溫貝琳重拾畫筆，她反思自己從大學畢業後，雖然在高中任職，卻有將近10年間，不曾創作一幅屬於自己的作品。美術科班出身的她，學習歷程中遇到太多高手，害怕比較，害怕被人指點，最後她只有在出國時，才敢畫幾張明信片，因為在國外，沒有人知道她的背景，也才能放開創作。

如今溫貝琳已走出人生低谷，成功面對人群、舉辦畫展，在課堂上，也不吝於向學生分享這段人生歷程。她說，憂鬱不是像跑馬拉松跌倒扭傷，只需要旁人攙扶就能重新站起，而是跌到骨折，必須接受專業醫療，她教導學生察覺自我，也要觀察身旁的朋友、親人，若有憂鬱症狀，應勇於求助專業。

溫貝琳深信藝術具有治療的功能，她讓學生畫自己的手，透過觀察手上的線條，觀測自己內心深處的想望，進而與自己對話。很多學生將感情投射在畫筆上，不由得邊哭邊畫。

「繪畫是讓靈魂發色的過程，可幫人察覺深藏的感觸。」溫貝琳說，高中學生面臨升學壓力，美術課的重點不在教授技巧，而是教導欣賞藝術，也欣賞自己的人生。1060405

(中央社)