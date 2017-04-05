川普譴責敘化武攻擊 怪前政府太軟弱
美國總統川普今天譴責1起造成數十人喪命的敘利亞化學武器攻擊事件，並歸咎於敘利亞總統阿塞德。但他也指責，這波攻擊是前政府太軟弱所造成的後果。
路透社報導，川普聲明說，這起發生在敘利亞伊德利布省（Idlib）的攻擊事件「應該受到指責，文明世界不能視而不見」。
但他也尋求譴責前任總統歐巴馬，「阿塞德（Bashar al-Assad）政權這些令人髮指的行徑，是前政府軟弱且優柔寡斷所造成的後果」，「歐巴馬總統2012年曾表示，他將建立1條『紅線』對抗化武的使用，但之後他毫無作為。」
敘利亞軍方否認發動這起攻擊，表示絕對不會使用化武。
敘利亞今天發生化武攻擊事件，包括兒童在內共有數十人喪命。此前1週，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）與駐聯合國大使海利（Nikki Haley）才表示，他們將敘利亞問題的重點放在阻止伊斯蘭國好戰分子，而非施壓阿塞德下台。（譯者：中央社周莉芳）1060405
(中央社)
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