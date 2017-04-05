奈及利亞施愛 孩子都是上天的禮物

非洲奈及利亞醫療貧乏，孩子生的多，卻不知能否存活。台灣路竹會前往義診，藥師李怡佳（左）表示，踏出舒適圈看世界，可重新思考專業的存在意義與價值。（路竹會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年4月5日

非洲奈及利亞醫療貧乏，孩子生的多，卻不知能否存活。台灣路竹會前往義診，藥師李怡佳（前左），與被命為「GOD Family」的一家人合影。（路竹會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年4月5日

非洲奈及利亞醫療貧乏，孩子生的多，卻不知能否存活。台灣路竹會前往義診，病患擁擠，大排長龍，有的前一天漏夜排隊。（路竹會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年4月5日

非洲奈及利亞醫療貧乏，孩子生的多，卻不知能否存活。台灣路竹會義診，雖然疲累，但內心卻很滿足。藥師李怡佳表示，踏出舒適圈看世界，可重新思考專業的存在意義與價值。

歷經30多小時飛行，路竹會今年二月，踏上非洲大陸，沒有野生動物，沒有大草原，與想像不一樣。非洲人口最多的國家，但石油出口並未使國家帶來財富，反而是普遍貧窮，花錢看病是奢侈。

路竹會義診團30人前往奈及利亞東南部的克里斯河州（Cross River State），一個瘧疾盛行，路面坑坑疤疤，塵土飛揚，房屋簡陋的地方。

即將臨盆的孕婦來看診，大家期待著小生命降臨。難過的是，產婦羊水在一天前已破，婦產科醫師張永生雖極力救治，小生命仍沒能來的及看見這世界，面對生與死，家屬與醫護人員都相當無奈。

護理師潘逸軒想著最後張醫師對孕婦說的那句話，「胎兒沒有心跳了，已經沒有什麼我們能做的了。」

藥師李怡佳回憶，奈及利亞多產稀鬆平常，但有幾個能活到最後？只有老天知道。常看見媽媽帶大小孩牽小的，小的揹更小的弟妹。有的小孩甚至沒有名字，只能靠手上的編號來辨識。

李怡佳說，「每個孩子都是上天給的禮物」，一名媽媽幫孩子取特別的名字，分別是Godhelp, Godsave, Godbless, Godgift，希望他們可以平安健康長大。這看診的民眾擠滿會場，爭取免費看診的機會。有些人，天黑以前就在等待隔天的看診。

有一天，醫療團看了700名診次，志工龐宇文表示，成員忙碌完畢梳洗完畢後，幾乎倒頭就睡，雖然疲憊，但心靈卻是充實的。

在奈及利亞，難以想像很多疾病被拖延，一位全身明顯燒傷已久的病人、腳已感染潰爛的病人、傷口已經開始結痂、壞死，如不清創，最後可能就會感染、截肢。肚子腫如孕婦的子宮肌瘤病人，醫療團看見更多生命的無奈與不公平。

護理師潘逸軒說，從小孩子的疝氣到老年人的白內障，都得要去處理。從最初的手忙腳亂，到後來的達成默契。

李怡佳說，許多資深志工經過社會各種磨練與考驗後，仍保赤子之心，沉浸在幫助別人的快樂，願意奉獻在這塊土地，令人感佩。

人的一生，能有幾次生日在非洲渡過，她說，「自己很幸運，一群熱血的夥伴，特別在非洲幫我過生日，會是一輩子很重要的記憶與養分。」

李怡佳說，用一點力量來改變，讓人生故事更精采，讓這個世界變得更好，並用更謙卑的態度，面對這個世界，是奈及利亞此行的感想。

中醫師李政育表示，義診的成行，必須感謝奈及利亞台灣商會聯合總會，總會長吳孟宗的公子、副會長陳淑芳、副會長管繼平、祕書長劉淑美、顧問林俊賢，全程的陪伴與協助、照顧，讓醫療團無後顧之憂的專心義診。

李怡佳說，「台灣最美麗的風景是人」，即使身處奈及利亞，仍看見了這片風景。1060405

(中央社)