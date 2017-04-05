嚇破膽 重慶出現天空之橋

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中國大陸重慶市一處景區近日在園區內新增驚險高空刺激項目「雲端廊橋」，這座橋懸空於數百公尺高的懸崖峭壁之上，沿懸崖向外挑80公尺的空中，目前正申請金氏世界紀錄中。

中新網今天報導，「雲端廊橋」向外懸挑80公尺，廊橋成「A」字形，橋面鋪設全透明玻璃。設計獨特，人站在橋上能感受到明顯的晃動感。驚險刺激指數無以言表。1060405

(中央社)