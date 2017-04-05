川習會 美學者憂增美中關係不確定性
川習會即將登場，美智庫外交關係協會（CFR）亞洲部門主任易明今天指出，川普政府內部3股勢力盤根錯節，只會讓美中關係不確定性更加惡化。
易明（Elizabeth C. Economy）呼應白宮前副國安顧問瑞特納（Ely Ratner）論點，在中國國家主席習近平專機6日尚未抵達佛州前，川習會已註定是「很糟糕的戰略開端」。
瑞特納提及，習近平企圖藉美中峰會向中國內部及世人展現大國領導人形象、以及主宰美中關係的地位，尤其在中共第19次全國代表大會召開前，此行對習近平個人深具重要性；而最令人擔憂之處是，川普極可能交出最大談判籌碼，卻從習近平身上撈不到任何回報。
易明表示，在川普任期之始、如此早的階段，捨白宮而在佛州舉行雙邊峰會，美政府已交出可與中國槓桿交易的龐大資源。
其次，白宮迄今尚未就美國對中國或亞太政策提出整體論述或因應策略，無法謀定後動，只會徒增美國、區域國家甚或其他層次的憂慮。
這位美國亞洲事務專家甚至質疑川普團隊內部，諸如商界人士、經濟民族主義者、國安團隊鷹派等3股勢力盤根錯節，將讓不確定性更加惡化。
上述情況交相影響下，易明表示，看不出川普6日將拿出何種策略應對中國領導人，到底是實踐選舉期間強硬對中的競選承諾，或是在中國同意加強投資美國、尋求雙贏合作下而卑躬屈膝？均是問號，1060405
(中央社)
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