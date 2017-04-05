什麼冰淇淋這麼好吃 海鷗也來搶

下回到海邊戲水，買冰淇淋準備配著碧海藍天大快朵頤前得留意，海鷗不只會飛在藍藍海上，有可能大大腳掌站在你一大球的冰淇淋上。

動畫片「海底總動員」（Finding Nemo）特寫海鷗的片段，消遣這種海鳥的叫聲相似英文字彙mine（我的）的發音，特別看到食物更是mine mine mine叫不停。

而20歲的克里斯（Kris）最近在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）的真實遭遇，證實海鷗看到食物迫不及待的反應，果真是「mine mine mine」地叫。

當天她買了一支飽滿又豐富的巧克力冰淇淋，搭配學校放春假的好心情，還有可以治療憂傷的加州陽光作伴，拿著手機要自拍，記錄有冰淇淋、有陽光、有碧海藍天，還有美美的自己。

克里斯把冰淇淋舉高高，說時遲那時快，不速之客海鷗迅速俯衝，大大腳掌完全占據了豐富飽滿的冰淇淋表面積，同時尖尖的鳥喙又啄又插，於是克里斯的自拍瞬間就成了生態觀察的紀實，貼在個人推特頁面。

海鷗毀了克里斯的冰淇淋，隨即拍拍翅膀遠走高飛，順便把嘴裡叼著還沒吞落肚的那塊吐在海面，留下傻眼的她，獨自在海岸邊。1060405

(中央社)